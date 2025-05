Lehti suositteli kirjoja, joita ei ole olemassakaan – nyt toimittajaa hävettää

Chicago Sun-Times suositteli kesälukemiseksi kirjoja, jotka olivat tekoälyn satuilua.

Amerikkalainen sanomalehti Chicago Sun-Times joutui kiusallisen huomion kohteeksi kesäsuositustensa vuoksi.

Lehti julkaisi lukuisia vinkkejä kesälukemiseksi, mutta listalle päätyi vain muutama oikeasti olemassa oleva kirja, kertoo esimerkiksi Ars Technica.

Lista täynnä täysin keksittyjä kirjoja

Toukokuisena sunnuntaina Chicago Sun-Timesissä julkaistu kesäkirjalista vuodelle 2025 sisälsi 15 kirjasuositusta, joista 10 oli täysin tekoälyn keksimiä niteitä.

Osa valekirjoista oli pantu väärän kirjoittajan nimiin.

Listalla oli esimeriksi Andy Weirin teos "The Last Algorithm". Weir on kyllä kirjailija, mutta kyseistä teosta ei ole olemassakaan.

Kävi ilmi, että lista oli koottu tekoälyn avustuksella, eikä sen sisältöä ollut tarkistettu.

Lista kesäkirjoista levisi someen. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

The Guardianin mukaan kyseisestä kesänumerosta löytyi muutakin epäilyttävää, esimerkiksi pihanlaitto-ohjeita, joiden lähdettä ei vaikuttaisi olevan olemassakaan.

Listan kirjoittaja: "Olen täydellisen häpeissäni"

Kirjalistan luonut Marco Buscaglia tunnusti haastattelussa turvautuneensa tekoälyyn.

– Käytän tekoälyä taustatyöhön toisinaan, mutta tarkistan materiaalin aina ensin. Nyt en tehnyt niin, enkä voi uskoa, että tämä [virhe] meni minulta ohi, se on niin ilmiselvä, Buscaglia totesi Ars Technican mukaan.

Hän kertoi, ettei halua tarjota meriselityksiä toiminnalleen, vaan kantaa siitä täyden vastuun.

– Olen täydellisen häpeissäni.

Buscaglian työllistäjä King Features Syndicate irtisanoi tämän.

"Selvittelemme parhaillaan, miten tämä pääsi printtiin ast"

Ars Technican tarkastuksen mukaan vain 15 kesäkirjaa listalla oli aitoja.

– Selvittelemme parhaillaan, miten tämä pääsi printtiin asti, Chicago Sun-Times totesi Bluesky-sometilillään.

Lehti myös kertoi, ettei kukaan sen uutishuoneelta hyväksynyt kyseistä sisältöä painoon.

Chicago Sun-Times julkaisi lapsuksen johdosta myös oikaisun, jossa kerrottiin, että kirja-artikkelissa oli väärää tietoa, jota freelance-journalisti, jolta kirjasuositusartikkeli oli tilattu, ei ollut tarkistanut.

Chicago Public Median toimitusjohtaja Melissa Bell kertoi, ettei tapahtunutta voi hyväksyä millään muotoa.

Bellin mukaan lehden tilaajilta ei tulla veloittamaan mitään kyseisen kirjalistan sisältäneestä numerosta.

Lähteet: Ars Technica, Bluesky/Chicago Sun-Times, The Guardian