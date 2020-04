Trumpin hätähuutoon vastannut ex-googlelainen teki New Yorkin kanssa 69 miljoonan hengityskonekaupat – ei toimittanut tilausta, kertoo Buzzfeed

Normaalisti tviitti olisi vaipunut unholaan, mutta kolme päivää myöhemmin koronakurimuksessa virunut New Yorkin osavaltio maksoi Oren-Pinesille 69,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 63 miljoonaa euroa. Asiasta uutisoi Buzzfeed .

Israelista Piilaaksoon 1990-luvun puolivälissä muuttanut Oren-Pines on työskennellyt uransa aikana useissa teknologia-alan yrityksissä, muun muassa Googlessa.

Buzzfeedin nimettömänä haastatteleman lähteen mukaan New Yorkin osavaltio teki kaupat Valkoisen talon koronavirustyöryhmän suorasta suosituksesta.

Artikkelin julkaisun jälkeen Katie Miller, Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen viestintävastaava, kertoi Buzzfeedille antamassaan lausunnossa, ettei Valkoisen talon koronavirustyöryhmälle koskaan kerrottu Oren-Pinesin ja New Yorkin osavaltion välisestä sopimuksesta, eikä se ollut asiassa millään tavalla osallinen.

"Ei ollut muita vaihtoehtoja"

Buzzfeedin mukaan New Yorkin osavaltio yrittää nyt saada rahojaan takaisin. Osavaltion virinomaisen Heather Grollin mukaan sopimus ei ole enää voimassa ja osavaltio on saanut ”ison osan rahoista takaisin”.

New Yorkin osavaltion pormestarin Andrew Cuomon neuvonantaja Rich Azzopardin mukaan huonoja kauppoja sovittiin vaikeissa oloissa.

New Yorkin osavaltio on koronakriisin aikana tilannut 214,7 miljoonan dollarin edestä erilaisia epidemiavarusteita. Tilausten arvolla mitattuna vain kahdeksan prosenttia tuotteista on saapunut.