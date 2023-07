Markku Jokisipilä HS:n päätöksestä julkaista Rydmanin yksityisviestejä: "Erittäin huonosti harkittua, vaarallista ja hämmästyttävää"

All Over Press

Helsingin Sanomien julkaisemat viestit on lähetetty vuonna 2016. Rydman oli tuolloin 30-vuotias kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsen, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja toimi useissa muissa luottamustehtävissä. HS on perustellut julkaisua yhteiskunnallisella merkittävyydellä.

– Perustuslakimme 10 § toteaa, että "jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu" ja että ”kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton”. Minusta on kestämätöntä, että tiedotusväline asettaa oman journalistisen harkintansa näiden perustuslain periaatteiden yläpuolelle, Jokisipilä kirjoittaa.