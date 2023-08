SDP:n Matias Mäkynen: "Rydmanin rasismi vaarantaa Suomen vientiä ja altistaa Venäjän hybridivaikuttamiselle"

Mäkynen sanoo kirjoituksessaan, että ulkoministeriön tietojen mukaan Venäjän valtion rahoittama propagandamedia Russia Today on kääntänyt Rydmanin viestit arabiaksi ja syöttänyt niitä Lähi-idän medioihin.

– On kestämätöntä, että Suomi altistaa itsensä rasistisia kommentteja laukoneen ministerin kautta [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin hybridivaikuttamiselle. Ulkomailla on turha selitellä, että kyse on muutaman vuoden vanhoista yksityisviesteistä, Mäkynen kirjoittaa tiedotteessa.