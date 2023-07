Antti Lindtman syyttää Orpoa hiljaisuudesta Purra-kohussa: "Herää kysymys..."

Maanantaina Twitter-päivityksessään Purra ei ottanut kantaa siihen, onko hän Halla-ahon blogin vieraskirjan rasististen kirjoitusten takana, mutta teki selväksi sen, että on aiemmin kirjoittanut asioita, joita ei enää kirjoittaisi.

– Julkisessa tehtävässä olevalta vaaditaan erilaista toimintaa ja puhetta kuin tavikselta. Mitä korkeampi tehtävä, sitä tarkempi on oltava, Riikka Purra kirjoittaa ja jatkaa, ettei hänelle tulisi mieleenkään alkaa irtisanoutua tai pahoitella tekemisiä ja sanomisia vuosien ja vuosikymmenten takaa.

– Se, mitä nettiin on joskus ennen poliittista uraa kirjoittanut, on yksi asia. Se, miten pääministerin sijainen tänään suhtautuu rasistisiin kirjoituksiin, on oma asiansa, Lindtman twiittaa.