Saksalainen Meyerin perhe etsii Turun telakalle uutta vähemmistöomistajaa, kertoo Helsingin Sanomat tietoihinsa nojaten.
Meyer harkitsee myyvänsä vähemmistöosuudet Turun ja Saksan Papenburgin telakoistaan. Esillä on ollut kolmanneksen myynti molemmista.
Meyer etsii ostajaksi joko teollista kumppania tai sijoittajaa.
HS:n mukaan Meyer tarvitsee uutta pääomaa saadakseen vaikeuksissa olevan Papenburgin telakan jaloilleen ja lunastettua sen Saksan valtiolta, joka tuli viime vuonna hätiin.
Turun telakan tilanne on parempi. Suomen meriteollisuuden hyvien näkymien vuoksi ajankohta voisi olla myynnille suotuinen.
Turun ja Papenburgin telakat ovat erillisiä yhtiöitä.
Meyerin suku tuli Turun telakan omistajaksi vuonna 2014.
Meyerin Turun telakka on ollut julkisuudessa erityisesti merkittävien tilausten mutta myös ulkomaisten työntekijöiden työolojen ongelmien sekä telakan omistajan, Meyer Werftin, talousvaikeuksien takia.