Viron järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvää miestä syytetään HS:n mukaan muun muassa törkeästä kiskonnasta.

Turun telakalta on paljastunut aiempaa vakavampaa ukrainalaisten työntekijöiden riistoa, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan tapaus koskee 18:aa ukrainalaista telakkatyöntekijää. Heiltä epäillään viedyn jopa 140 000 euron edestä palkkoja ja korvauksia. Yksi työntekijä on HS:n mukaan tehnyt vuosina 2022–2023 töitä palkatta yhteensä seitsemän viikon ajan.

Lehden mukaan ukrainalaiset työskentelivät virolaisyritykselle, joka on sittemmin mennyt konkurssiin. Virolaismiestä vastaan on HS:n mukaan nostettu syytteet muun muassa törkeästä kiskonnasta. Yrityksellä on HS:n mukaan kytkös Viron järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Telakkayhtiö vaitonainen

STT uutisoi viime viikonloppuna ukrainalaisiin telakkatyöntekijöihin kohdistuneesta riistosta Turun telakalla. Jutussa haastatellut ukrainalaiset kertoivat tehneensä ylipitkiä työpäiviä ja -viikkoja. Teollisuusliiton mukaan heiltä saamatta jääneet lisät lasketaan kymmenissätuhansissa euroissa. Samanlaisissa oloissa työskentelee liiton tietojen mukaan ainakin kymmeniä ukrainalaisia.

Meyer Turku ei antanut asiasta STT:lle haastattelua, mutta vastasi osaan kysymyksistä sähköpostilla. Viestintäpäällikkö Anna Hakala kirjoitti, että Meyer Turku on tilanteesta tietoinen, mutta ei kerro, milloin telakkayhtiö sai tietää asiasta.

