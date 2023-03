HS: Kanadalaisyhtiö aikoo ostaa Helsingin telakan

Telakka on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin Venäjälle asetettujen talouspakotteiden vuoksi. Niiden vuoksi telakka ei ole voinut myydä aluksia Venäjälle, joka on ollut sen tärkein vientimarkkina-alue.

HS:n mukaan telakasta on käyty vuodenvaihteesta alkaen salaisia neuvotteluja ja ne ovat jo kohtalaisen pitkällä. Neuvotteluihin osallistunut Davien viestintäjohtaja Paul Barrett kertoo lehdelle, että kauppa voidaan saada maaliin parhaassa tapauksessa jo viikkojen kuluessa.

Lehden mukaan kanadalaisyhtiön kiinnostus telakkaa kohtaan on herännyt, koska sillä on merkittävää osaamista arktisten alusten rakentamisessa. Telakalle on etsitty omistajaa noin vuoden ajan.