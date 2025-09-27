Teollisuusliitto vaatii Meyer Turun telakkaa puuttumaan alihankintaketjuissa havaittuun työvoiman hyväksikäyttöön ja työnantajavelvoitteiden laiminlyönteihin.

Meyerin Turun telakka sai äskettäin Royal Caribbean -risteilijävarustamolta tilauksen uudesta Icon-luokan jättiristeilijästä. Lisäksi varustamo halusi optiot vielä kahdesta uudesta risteilijästä. Uudet tilaukset tietävät työtä tuhansille erityisesti Lounais-Suomessa.

Turun telakka työllistää suoraan yli 2 000 henkeä, mutta telakka käyttää paljon myös alihankkijoita. Suurten laivatilausten työllistävä vaikutus on paljon suurempi kuin telakan oma väkimäärä.

Teollisuusliitto vaatii nyt tiedotteessaan Meyer Turkua puuttumaan alihankintaketjuissa havaittuun työvoiman hyväksikäyttöön ja työnantajavelvoitteiden laiminlyönteihin.

Liitto nostaa esiin erityisesti Turun telakalla paljastuneet väärinkäytökset, joissa ukrainalaisia työntekijöitä on painostettu ylipitkiin työpäiviin ja työehtoja on poljettu.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtosen mukaan on selvää, että suomalaisia risteilijöitä rakennetaan tällä hetkellä hämärissä olosuhteissa.

– On täysin kestämätöntä, että loistoristeilijöitä rakennetaan työntekijöiden hyväksikäytön varaan. Vastuu on Meyer Turulla, joka ei voi enää sulkea silmiään. Yhtiö on liian pitkään väistänyt ongelmat, vaikka epäkohdista alihankintaketjuissa on kerrottu kerta toisensa jälkeen. Nyt tämän on loputtava, Lehtonen vaatii tiedotteessa.

"Lupaus on petetty"

STT kertoi muun muassa ukrainalaisesta hitsaajasta Oleksandr Kravchukista, jonka työpäivät olivat jopa 14-tuntisia.

– STT:n uutisoimat epäkohdat ovat valitettavasti vain jäävuoren huippu. Loistoristelijöitä valmistava Meyer Turku on suomalaisen harmaan talouden lippulaiva. Se, mitä telakan alihankintaketjuissa tapahtuu, ei kestä päivänvaloa, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan tapauksen tekee erityisen vakavaksi se, että hyväksikäytön kohteena ovat ukrainalaiset työntekijät.

– Monet heistä ovat paenneet sotaa ja luottaneet siihen, että Suomessa heitä suojellaan. Tämä lupaus on petetty, Lehtonen jatkaa tiedotteessa.

Lehtonen korostaa, että lakia rikkovat yritykset saavat epäreilua kilpailuetua suhteessa rehellisesti toimiviin yrityksiin ja tämä houkuttelee myös muita toimijoita polkemaan työehtoja.

– Suurilla teollisilla työpaikoilla, missä alihankkijoita on pilvin pimein, harmaa talous leviää kuin rutto, Lehtonen sanoo tiedotteessa.

Hän kritisoi myös Suomen lainsäädäntöä riittämättömäksi erityisesti tilaajavastuun osalta, ja näin ollen Lehtosen mielestä pääurakoitsijoiden vastuuta tulisikin kiristää alihankintaketjujen osalta.