HS: Helsingissä useita koronatartuntoja vanhustenkodeissa – Jyväskylän palvelutalossa myös tartunta

– On sekä muutamia sairastuneita asiakkaita että henkilökuntaa, palvelualuejohtaja Arja Peiponen kertoo HS:lle.

Helsinki tiedotti eilen sosiaali- ja terveystoimen työntekijöillä todetuista koronavirustartunnoista torstaina. Työntekijöiden tartuntoja on ollut kolmessa seniorikeskuksessa, kotihoidossa, yhdessä sairaalassa sekä kotisairaalassa.

Palvelualuejohtaja Peiponen ei avaa Helsingin Sanomille, missä Helsingin seniorikeskuksissa tartuntoja on havaittu. Asiasta on viestitetty kuitenkin hoidossa oleville sekä heidän omaisilleen. Hän korostaa, että altistuminen yhdessä yksikössä on ollut osittaista, koko talo ei ole missään päin Helsinkiöä virukselle altistunut.