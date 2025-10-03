Aktian toimitusjohtajaksi nimitetty Carl Haglund erotettiin syyskuun puolivälissä. Helsingin Sanomien mukaan syynä oli kollegoiden mustamaalaaminen.
Finanssiyhtiö Aktian toimitusjohtajaksi nimetty Carl Haglund erotettiin tehtävästään syyskuussa ennen kuin hän oli edes aloittanut.
Aktian hallitus kertoi aiemmin arvioineensa, ettei Haglund enää täytä edellytyksiä toimiakseen yhtiön toimitusjohtajana.
Helsingin Sanomat kertoo selvittäneensä potkujen taustoja tarkemmin ja ollut yhteydessä noin 20 ihmiseen, jotka ovat seuranneet Aktian tapahtumia läheisesti.
HS:n selvityksen mukaan potkujen ratkaiseva syy oli Haglundin toimintatavoissa, jotka yhtiön hallituksen mielestä ylittivät hyväksyttävyyden rajat.
Useista lähteistä varmistettujen HS:n tietojen mukaan Haglund levitti perättömiä väitteitä pankin muista johtajista.
Monet tulkitsevat, että Haglund halusi muun muassa savustaa johtoryhmästä ihmisiä epärehellisin keinoin.
Lopulta Aktian hallitus päätyi erottamaan hänet, sillä näyttö vehkeilystä ja muiden mustamaalauksesta oli niin painavaa.
Haglund ilmoitti HS:lle perjantaina, ettei hän kommentoi lainkaan lehden artikkelissa esitettyjä tietoja.
Haglund aloitti muutama päivä potkujensa jälkeen Helsingin pörssissä listatun monialayhtiön KH Groupin toimitusjohtajana.
