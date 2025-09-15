Haglund nimitettiin toimitusjohtajaksi kesäkuussa.

Aktia Pankin tulevaksi toimitusjohtajaksi kesäkuussa nimitetty Carl Haglund jättää tehtävänsä ja yhtiön. Pankki kertoo tiedotteessaan, että sen hallitus päätyi tähän ratkaisuun maanantaina.

Hallitus on arvioinut, ettei Haglund enää täytä edellytyksiä toimiakseen yhtiön toimitusjohtajana.

Aktian väliaikainen toimitusjohtaja Anssi Huhta jatkaa tehtävässään.

– Aktian hallituksen puolesta kiitän Carl Haglundia hänen panoksestaan yhtiön Momentum-kasvuohjelmaan, sanoo hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg tiedotteessa.

Edellinen toimitusjohtaja lähti kesäkuussa

Haglundin oli määrä aloittaa Aktiassa viimeistään syyskuussa ja siirtyä toimitusjohtajan tehtävään perehtymisjakson jälkeen.

Aktia kertoi kesäkuussa, että sen hallitus ja tuolloinen toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen ovat yhdessä sopineet, että Lehtonen jättää toimitusjohtajan tehtävänsä. Hän ehti toimia tehtävässä noin vuoden. Huhta aloitti silloin väliaikaisena toimitusjohtajana.

Haglund toimi edelliset kolme vuotta työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa puolustusministerinä, europarlamentaarikkona ja RKP:n puheenjohtajana.