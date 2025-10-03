HS:n tuoreiden tietojen mukaan Rosenberg oli järjestelemässä Aktiassa asioita ronskein ottein, mikä johti lopulta Carl Haglundin nimittämiseen Aktian toimitusjohtajaksi.
Valtion omistajaohjausosaston päällikkö Maija Strandberg pitää väitettyjä tietoja Solidiumin toimitusjohtajan Matts Rosenbergin toimista vakavina. Hän aikoo keskustella Rosenbergin kanssa tämän toimista finanssiyhtiö Aktiassa.
Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti. Rosenberg on entinen Aktian hallituksen puheenjohtaja.
STT:lle Strandberg sanoi perjantaina, ettei hänellä ole lisättävää siihen, mitä Kauppalehdelle jo kertoi. Hän sanoi, ettei tiedä asiasta enempää kuin mitä Helsingin Sanomien uutisesta luki.
HS:n tuoreiden tietojen mukaan Rosenberg oli järjestelemässä Aktiassa asioita ronskein ottein, mikä johti lopulta Carl Haglundin nimittämiseen Aktian toimitusjohtajaksi. Ennen Haglundia toimitusjohtajana vasta vuoden toiminut Aleksi Lehtonen sai potkut.
– Odotamme korkeata moraalista etiikkaa Solidiumin ja kaikkien muidenkin valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajilta, Strandberg sanoi STT:lle.
Strandberg sanoi keskustelevansa myös Solidiumin hallituksen puheenjohtajan Jouko Karvisen kanssa. Strandberg kertoi käyvänsä keskustelut ensi viikon aikana.
Haglund sai potkut Aktiasta ennen kuin ehti aloittaa toimitusjohtajana. Sekä Helsingin Sanomat että Iltalehti uutisoivat perjantaina, että Haglund levitti perättömiä väitteitä pankin muista johtajista.
Kauppalehti ja HS eivät tavoittaneet Rosenbergia perjantaina. Myöskään Haglund ei kommentoinut asiaa julkisuudessa.