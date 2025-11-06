Aktia joutui kohun keskelle aiemmin tänä vuonna. Nyt uusi toimitusjohtaja kommentoi kohun vaikutuksia MTV Uutisille.
Aktian uusi toimitusjohtaja Anssi Huhta sanoo MTV Uutisille, että pankin johtajakohu ei näy tuloksessa eikä muissa luvuissa.
Huhta pahoitteli kohua osavuosikatsauksen yhteydessä. Johtajien suuren vaihtuvuuden vuoksi vuoksi luottoluokittajat muuttivat Aktian näkymät negatiivisiksi, vaikka luokitus säilyi ennallaan.
Aktian hallitus antoi syyskuussa potkut toimitusjohtajaksi valitulle Carl Haglundille ennen kuin tämä oli ehtinyt aloittaa uudessa tehtävässään.
Pankki ei ole itse kertonut potkujen syitä, mutta Helsingin Sanomien ja Iltalehden tietojen mukaan Haglund oli levittänyt perättömiä väitteitä pankin muista johtajista.
Huhta kertoo MTV Uutisten haastattelussa myös, miten pankki pyrkii parantamaan kohussa kärsinyttä luottamusta.
Katso artikkelin alusta videolta Huhdan kommentit kohusta.