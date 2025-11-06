Pankin tulos heikkeni korkojen laskun seurauksena.

Aktian uusi toimitusjohtaja Anssi Huhta pahoittelee pankin osavuosikatsauksen yhteydessä syksyllä syntynyttä kohua pankin johtamisesta. Hän toteaa, että tilanne on ollut vaikea ja luottamus Aktiaa kohti on kärsinyt. Kohun seurauksena luottoluokittajat muuttivat Aktian näkymät negatiivisiksi, vaikka luokitus vielä säilyi ennallaan.

– Esitän pahoittelut ennen kaikkea työntekijöillemme, asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Samalla haluan korostaa, että Aktian fokus on aina liiketoiminnassa ja asiakkaissa, Huhta sanoi tiedotteessa.

Huhta iloitsi samalla siitä, että kiinnostus Aktiaan sijoituskohteena on kasvanut.

– Olemme saaneet joka kuukausi lisää osakkeenomistajia. Myös joidenkin pitkäaikaisten omistajiemme omistusosuudet ovat kasvaneet huomattavasti.

Aktian suuromistaja Erkki Etola on kasvattanut omistusosuuttaan pankissa lähes 20 prosenttiin.

Aktian ympärillä syntyi kuohuntaa syyskuussa, kun pankin hallitus antoi potkut toimitusjohtajaksi valitulle Carl Haglundille ennen kuin tämä oli ehtinyt aloittaa uudessa tehtävässään. Pankki ei ole itse kertonut potkujen syitä, mutta Helsingin Sanomien ja Iltalehden tietojen mukaan Haglund oli levittänyt perättömiä väitteitä pankin muista johtajista.