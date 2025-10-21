Aktia Pankin uusi toimitusjohtaja löytyi yhtiön sisältä.
Aktia Pankin hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Anssi Huhdan, joka on hoitanut pestiä väliaikaisesti kesäkuusta alkaen.
Hän on toiminut toimitusjohtajan sijaisena myös vuosina 2023–2025.
Yhtiö nimitti kesäkuussa toimitusjohtajaksi Carl Haglundin, jonka myöhemmin kerrottiin jättävän tehtävänsä jo ennen työssä aloittamistaan.
Huhta on toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2020.
Hän aloitti Aktiassa yritysasiakasliiketoiminnan johtajana ja siirtyi vuonna 2021 pankkiliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.