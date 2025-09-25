Helsingin Sanomien tietojen mukaan Aktian toimitusjohtajaksi nimitetyn Carl Haglundin potkut johtuivat näkemyseroista. Asiasta kertoo HS:lle kaksi asiasta perillä olevaa lähdettä.

Haglundin lähtöpassit eivät siis johtuneet hänen tekemisistään, kuten sopimattomasta käytöksestä.

Hufvudstadsbladet kertoi eilen, että Aktia oli kertonut henkilökunnalleen Haglundin saaneen potkut Aktiasta oman toimintansa takia.

Haglund nimitettiin aiemmin tänä vuonna Aktian uudeksi toimitusjohtajaksi, mutta hän ei ehtinyt aloittaa tehtävässä ennen lähtöpasseja.

HS:n toisen lähteen mukaan näkemyserot johtuivat pitkälti siitä, että elokuun lopussa Aktian suurimmaksi osakkeenomistajaksi kohonnut suursijoittaja Erkki Etola oli tyytymätön Haglundin nimitykseen ja tämän näkemyksiin yhtiön kehittämisestä.

Toisen lähteen mukaan Etolalla ei ole suoraan tekemistä Haglundin potkujen kanssa.