Helsingin hovioikeus on hylännyt Maria Nordinin syytteen eläinsuojelurikoksesta. Ratkaisu liittyy perheen lemmikkien hoitoon.

Tapahtumat ajoittuvat kesälle 2020 Espoossa, jolloin perheen kana ja kissa saivat puremavammoja.

Kana sai laajan ja syvän haavan, kun koira hyökkäsi sen kimppuun. Kissaa taas puri kyy tai ainakin kissa sai kyynpuremaa vastaavat myrkytysoireet.

Maria Nordin ei vienyt kumpaakaan lemmikeistä eläinlääkärille tai antanut niille kivunlievitystä. Hän kuitenkin hoiti eläimiä omilla hyväksi katsomillaan hoitomenetelmillä ja tarkkaili niiden vointia.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordinin eläinsuojelurikoksesta 65 päiväsakkoon. Lisäksi käräjäoikeus määräsi Nordinin menettämään rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä tuhat euroa valtiolle.

Nyt hovioikeus vapautti Nordinin syytteestä ja kaikista rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Koira puri kanaa

Naapurin koira pääsi hyökkäämään kanan kimppuun, kun kana pääsi karkuun. Koiran hyökkäyksen jälkeen kana piiloutui talon alle ja se saatiin kiinni vasta yöllä, kun Nordinin puoliso Reino Nordin palasi kotiin.

Yöaikaan kanaa ei pariskunnan mukaan voinut viedä eläinlääkäriin. Maria Nordin olisi tahtonut lopettaa kanan, mutta hänen miehensä ei suostunut tähän.

Niinpä Maria Nordin kertoi puhdistaneensa kanan haavat ja levittäneensä niille pihkasalvaa.

Kana pantiin muiden kanojen kanssa samaan häkkiin, jotta se ei stressaantuisi. Nordin kertoi heränneensä yöllä varmistamaan, että kana voi hyvin.

Nordin ei halunnut lisätä kanan stressiä kuljettamalla sitä eläinlääkäriin, vaan seuraavana päivänä hän puhdisti kanan haavan uudestaan ja pani siihen taas pihkasalvaa. Kana vaikutti käyttäytyvän normaalisti, eikä vaikuttanut kivuliaalta.

Hiljalleen kanan haava parantui ja kokonaan se umpeutui pari viikon kuluttua, jolloin haavakohtaan oli alkanut kasvaa sulkapeitettä.

Kyy puri kissaa

Perheen kissa luikahti karkuun seuraavana päivän aamuna. Perhe etsi kissaa koko päivän ja se löytyikin iltaseitsemään aikaan tassu turvonneena.

Sisätiloissa kissa vetäytyi kolmeksi päiväksi sohvan taakse makaamaan. Perhe epäili, että kissaa oli purrut kyy tai pistänyt ampiainen.

Reino Nordin soitti eläinlääkäriin, joka neuvoi pitämään kissan paikoillaan ja tuomaan eläimen eläinlääkäriin. Nordinin pariskunta yritti viedä kissaa hoitoon, mutta peruivat lääkärin, koska kissa pani hanttiin voimakkaasti.

Kissa ei pitänyt kuljetuskopassa olemisesta, eikä pariskunta halunnut stressata kissaa. Lisäksi voimakkaasti vastustelevan kissan vieminen eläinlääkäriin olisi ollut eläinlääkärin neuvon vastaista, koska kissan piti olla liikkumatta.

Nordin kertoi huolehtineensa kissan nesteyttämisestä ja ravinnonsaannista. Hän kantoi kissan hiekkalaatikolle, ettei kissan tarvitsisi liikkua.

Hän kertoi heränneensä yöllä muutaman kerran tarkkailemaan kissan vointia. Seuraavana päivänä kissa oksensi, ja sen tassun turvotus oli laskenut.

Kissasta ei löytynyt puremajälkiä, ja se parantui kolmessa päivässä.

Lemmikit paranivat

Helsingin hovioikeus otti todisteluna kahden asiantuntijan lausunnot, jotka olivat keskenään osittain ristiriitaisia. Molemmat asiantuntijat pitivät haasteellisena arvioida eläimen kipua.

Ensimmäisen asiantuntijan mukaan Nordinin hoitotoimet olivat riittämättömiä ja eläimet olisivat tarvinneet eläinlääkärin hoitoa. Toisen asiantuntijan mukaan hoitotoimet olivat riittäviä ja asianmukaisia ja eläinten kuljettaminen eläinlääkäriin, olisi voinut aiheuttaa eläimille lisää stressiä.

– Hovioikeus toteaa asiassa selvitetyn tapahtumainkulun sekä kirjallisten todisteiden perusteella, että eläimille on mitä todennäköisimmin aiheutunut niiden saamista vammoista kipua ja kärsimystä. Maria Nordin on kissan osalta ryhtynyt selvittämään vammojen hoitoa eläinlääkärin avustuksella ja tehnyt molemmille eläimille asiantuntijoiden suosittamia hoitotoimenpiteitä. Edelleen Maria ja Reino Nordin ovat seuranneet eläinten voinnin kehittymistä, hovioikeus toteaa tuomiossaan.

Molemmat eläimet parantuivat, kissa muutamassa päivässä ja kana muutamassa viikossa.

Näin ollen hovioikeus katsoi, ettei Maria Nordin jättänyt eläimiä hoitoa vaille tai aiheuttanut niille tarpeetonta kärsimystä.