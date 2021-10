Media: Facebookin salatulla mustalla listalla "vaarallisista tahoista" myös suomalaisia

The Interceptin haltuunsa saamasta listasta käy ilmi, että joukossa on myös suomalaisia toimijoita. Suomesta listalta löytyvät nyttemmin Suomessa oikeuden päätöksellä lakkautettu uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike, sen suomalainen edeltäjä Suomen vastarintaliike, äärioikeistoon tiiviisti kytketty katupartiointiryhmä Soldiers of Odin sekä sen perustaja Mika Ranta.