Presidentti Niinistö huolissaan rasismin ja antisemitismin noususta – Turun synagoga sotkettiin holokaustin muistopäivänä verenpunaisella

Turun juutalaisen seurakunnan synagogaa on sotkettu punaisella maalilla. Turun synagogan töhriminen ajoittuu holokaustin muistopäivälle.

– Todellakin näyttää näin Turussa käyneen -- se on hyvin huolestuttavaa. Meillä on oikeuslaitoksessa käsitelty asiaa, ja minunkin on tarkoitus asiasta vielä puhua, presidentti vastasi kysymykseen siitä, pitäisikö julkisen vallan kitkeä antisemitismin leviämistä tiukemmin.