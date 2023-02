Lakkautetun uusnatsijärjestön puheenjohtaja Sinimustan liikkeen ehdokaslistoilla – listoillla muitakin toiminnassa mukana olleita

Eduskuntaan pyrkivän Sinimustan liikkeen ehdokaslistoilla on useita henkilöitä, jotka ovat toimineet Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä eli PVL:ssä. Korkein oikeus määräsi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi vuonna 2020.

Ehdolla on muiden muassa Antti Niemi, joka toimi PVL:n puheenjohtajana. Asian vahvistaa STT:lle Sinimustan liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru. Kurun mukaan Sinimustien listoilla on muutamia muitakin, jotka ovat olleet mukana PVL:n toiminnassa.

Sinimusta liike on asettanut ehdokkaita eduskuntavaaleihin neljässä vaalipiirissä: Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Ehdokkaita on kaikkiaan 88.

KO:n mukaan osa toiminnasta oli suoraan rikoslain vastaista

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautusta käsiteltiin ensin Pirkanmaan käräjäoikeudessa, sitten hovioikeudessa ja lopulta korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus (KKO) katsoo syyskuussa 2020 antamassaan ratkaisussa, että PVL on toiminut olennaisesti vastoin lakia ja loukannut tai pyrkinyt loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia.

Korkeimman oikeuden mukaan osa PVL:n toiminnasta oli suoraan rikoslain vastaista. Järjestö on KKO:n mukaan julkaissut nettisivuillaan kirjoituksia, jotka on katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Lisäksi KKO:n mukaan väkivallan käyttö on ollut PVL:ssä vähintään hiljaisesti hyväksytty toimintatapa ja väkivallan sekä rikosten tekemisen voidaan katsoa olevan osa yhdistyksen toimintaa.