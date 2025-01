The Summit Suomi -realityn vanhin osallistuja Petteri ottaa luontaisesti johtajan roolin: "Pyrin menemään kaikkien etu edellä"

The Summit Suomi -ohjelman osallistuja Petteri Kantola, 52, oli aikoinaan suihkukonelentäjä. Sen uran seurauksena hän sai niska- ja selkävammoja, ja niiden myötä hänen täytyy pysytellä aina hyvässä kunnossa. Hän onkin ikäisekseen todella hyväkuntoinen ja tottunut kestämään kovia olosuhteita.

Turvallisuusalan yrittäjä Petteri Kantola, 52, ei lähtenyt The Summit Suomi -ohjelmaan pelaamaan lainkaan.

– Lähdin ihan pelkästään olemaan oma itseni ja suorittamaan hommaa siten kuin totuin aikoinaan puolustusvoimissa, eli tehtävä edellä, Petteri kertoi MTV Uutisille.

Uudessa seikkailusarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Osallistujista jokainen kantaa mukanaan osuuttaan 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Ensimmäinen jakso nähdään MTV3-kanavalla sunnuntaina 12. tammikuuta kello 19.30.

Petteri otti heti ensimmäisestä jaksosta lähtien johtajan roolia ja piti huolta siitä, että kaikki pysyvät matkassa mukana. Tämä on hänelle hyvin luontainen toimintatapa, sillä hän meni puolustusvoimiin töihin jo 18-vuotiaana.

– Jos on sellaisia henkilöitä, jotka eivät osaa niin hyvin tai heitä täytyy ohjata tai pitää huolta, niin se tulee minulta hyvin vaistonvaraisesti. Jossain vaiheessa sanoin muille, etteivät pahastuisi siitä, että ohjeistan ja toimin tällä tavalla, kun johtajuus ei kuitenkaan tunne tyhjiötä. Jos tulee tilanne, ettei jollain ole ratkaisua, niin pyrin sen yleensä löytämään tai auttamaan asioissa. Pyrin kuitenkin menemään kaikkien etu edellä.

Upseerina Petteri työskenteli erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1995. 45-vuotiaana hän jätti työn puolustusvoimissa taakseen.

Tuona aikana henkisesti ja fyysisesti raskaimmat tilanteet olivat erilaiset pelastautumisharjoitukset, joissa hän oli minimaalisella varustuksella vaikeissa luonnonolosuhteissa.

– Vähillä unilla, kylmässä ja märässä on siirrytty pitkiä matkoja kiinnijäämisuhan alla.

Petteri on työskennellyt myös suihkukonelentäjänä, jolloin henkisesti rankinta on vaarantuntu. Lisäksi on valtava määrä asioita, joita pitää tehdä oikein.

– On myös tehtävä lyhyessä ajassa oikeita päätöksiä. Täytyy hallita iso määrä tietoa, jota täytyy osata soveltaa muuttuvissa tilanteissa. Työ on fyysisesti todella raskasta, sillä muun muassa G-voimat kuluttavat paljon. Selkäni ja niskani on vammautunut suihkukonelentämisen takia.

Petteri ei seuraa tosi-tv-sarjoja, eikä katso televisiota juuri muutenkaan.

Selkä ja niskavammat ovat tulleet Petterille ajan kuluessa. Hän toimi uransa alkuvaiheessa lennonopettajana suihkukoneella ja opetti paljon muun muassa kaartotaistelua.

– Lensin hawk-kalustolla, jolla liikehditään matalalla todella nopeasti, jolloin tulee isoja G-voimia. Siihen aikaan ei vielä kiinnitetty huomiota niinkään ohjaajien väsymiseen ja hajoamiseen. Hyvin monet kollegani ovat kokeneet vastaavia vammoja. On välilevyn pullistumia ja paljon ongelmia selässä ja niskassa.

Vammojen takia Petterin on pakko pysytellä koko ajan hyvässä kunnossa, jotta hän pystyy elämään normaalia elämää. Kivut palaavat, jos hän on treenaamatta pidemmän jakson.

Petteri pitää lentämisestä kuitenkin upeana asiana, kun maailmaa pääsee katsomaan lintuperspektiivistä.

– Se on sellainen pikkupoikien unelma, että pääsee lentämään tuhatta lähes puiden latvojen tasalla. Toki ilmavoimissa lentäminen ei ole se pääasiallinen tarkoitus, vaan kone on aselavetti, jolla ohjus pyritään viemään paikkaan, josta se pystytään ampumaan viholliseen.

”En ymmärtänyt heidän kieltään”

Muista ohjelmaan osallistujista erityisesti Sadun ja Janin kanssa Petterillä löytyi nopeasti yhteinen sävel, sillä he ovat tehneet samantyyppisiä asioita ja omaavat samankaltaisen käytännönläheisen ajatusmaailman. Häntä nuorempien osallistujien kanssa Petteri koki, että alkuun pääseminen oli hankalaa.

– Alkuun haasteena oli se, että en ymmärtänyt heidän kieltään, koska en puhu ”nuorisoa”, enkä ”pääkaupunkiseutua”. Myös kiinnostuksenkohteet vaihtelivat sen verran, ettei minulla kaikkien kanssa ollut juurikaan yhteisiä juttuja.

Petteri kokee olevansa henkisesti todella vahva, koska on joutunut kestämään paljon pettymyksiä ja kurjuutta työkseen. Niiden kautta häntä ei saa katkeamaan.

– Olen myös ikäisekseni todella hyvässä, fyysisessä kunnossa ja nähnyt paljon erilaisia ongelmia, joihin olen lähtenyt hakemaan ratkaisuja. Se on minulle hyvin luontevaa. Olen porukan vanhin, joten olen tottunut tekemään asioita, ja siten aika harva tilanne tulee eteen täysin yllättäen.

Fyysinen ikä on toisaalta myös Petterin heikkous, sillä palautuminen kestää pidempään ja tietyt ominaisuudet ovat heikentyneet siitä, mitä ne ovat nuorempana olleet.

Hän ei katso juurikaan televisiota, eikä seuraa reality-sarjoja, joten hänellä ei ollut aavistustakaan, miten tämäntyyppisessä ohjelmassa kannattaisi kieroilla tai pelata.

Petteri oletti, että tämäntyyppiseen ohjelmaan hakeutuu enemmän samantyyppisiä ihmisiä, mutta osallistujien monimuotoisuus pääsi yllättämään hänet.

– Tähän oli otettu mukaan selkeästi todella erilaisia ihmisiä.

”Ilman hyviä varusteita ja taitoa olisi kuollut sinne”

Voittorahat Petteri laittaisi toiminnallisen harjoittelun ja kamppailusalinsa muuttoon, koska on tarkoitus siirtyä uusiin ja hienompiin tiloihin. Hän myös veisi perheensä kaukomatkalle.

Petteri oppi ohjelman myötä itsestään, että hänellä on kaikki se taito, mitä tarvitaan tyyppiseen tilanteeseen.

– Minulla ei ollut ongelmia oman pääkopan tai fyysisen suorituskyvyn kanssa. Parikymppisten kanssa on kuitenkin fakta, että jossain kohtaa jalat alkavat painaa. Taktikointia olisin voinut miettiä enemmänkin.

Hän haki mukaan ystävän kehotuksesta, joka oli nähnyt mainoksen ohjelmasta. Petteri ei kuitenkaan lähtisi enää tämäntyyppiseen formaattiin mukaan.

– Tällainen pelaaminen ja kieroilu eivät ole mukavuusaluettani. Jos painotus olisi enemmän seikkailussa, niin sitten ehkä voisin lähteä. Kokonaisuutena kokemus oli kuitenkin hieno: pääsin huikean hienoihin maisemiin todella hyvillä retkeilyvarusteilla. Sää suosi, mutta välillä luonto näytti voimansa ja tajusi oman pienuutensa ja tajusi, että ilman hyviä varusteita ja taitoa olisi kuollut sinne. Matkassa oli tyyppejä, joiden kanssa solmin myös ystävyyssuhteita, Petteri kertoi.