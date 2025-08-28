Hävittäjä syöksyi maahan Puolassa – lentäjä kuoli

Puolan ilmavoimien F-16-hävittäjä on syöksynyt maahan Keski-Puolassa. Lentäjä menehtyi, kertoo uutistoimisto Reuters.
Puolan hallituksen tiedottajan mukaan onnettomuus tapahtui harjoituslennolla ennen lentonäytöstä Radomissa.
Puolalaismedian mukaan kone syöksyi kiitotielle noin klo 20.30 Suomen aikaa.
Hallituksen tiedottaja Adam Szlapka vahvisti lentäjän kuoleman viestipalvelu X:ssä, mutta ei antanut lisätietoja.
Hän lisäsi, että Puolan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz on matkalla onnettomuuspaikalle.
Esimerkiksi ukrainalaisen United 24 median X:ssä julkaisemalla videolla näkyy, miten kone syöksyy maahan ja syttyy palamaan.
Lentoposti-verkkojulkaisun mukaan pilotti oli tekemässä hävittäjällä laajaa silmukkaa, mutta kone ei oiennut ajoissa ja syöksyi maahan Sadkówin lentokentällä.
Puolan asevoimien lausunnon mukaan kukaan maassa ollut ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Radomin viikonlopuksi suunniteltu lentonäytös peruttiin. Suomen ilmavoimien piti osallistua tapahtumaan Paulus "Phoenix" Kärnän Hornet-soololla.
Radom sijaitsee noin sata kilometriä Varsovasta etelään.
F-16 on yksi menestyneimmistä länsimaisista koneista.
Sitä on valmistettu vuodesta 1976 lähtien, ja se on palvellut 25 maan ilmavoimissa.
Uutinen päivittyy.