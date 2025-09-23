Finnair perui yölennon Helsinki-Vantaalta Hongkongiin.
Hongkongissa varauduttiin tiistaina Etelä-Kiinan mereltä lähestyvään Ragasa-myrskyyn, jonka tuhovoimaa on verrattu kaupungin lähihistorian tuhoisimpiin myrskyihin vuosilta 2017 ja 2018. Silloiset Hato- ja Mangkhut-myrskyt aiheuttivat satojen miljoonien eurojen vahingot.
– Sää alkaa huonontua nopeasti myöhemmin tänään, ja tuuli voimistuu äkkiä, kertoi Hongkongin sääobservatorio tiedotteessaan. Samalla se varoitti jopa neljään metriin yltävästä myrskyvuoksesta keskiviikkoaamuun mennessä.
Kaupungissa oli iltapäivästä lähtien paikallista aikaa voimassa kolmanneksi korkein myrskyvaroitus.
Hongkongin lentoliikenteeseen odotetaan merkittäviä häiriöitä, mutta lentoasema pysyy auki myrskystä huolimatta.
Meren rannalla sijaitsevassa Lei Yue Munin kaupunginosassa neljä vuosikymmentä asunut Yang Lee-o, 71, kertoi kaupungin työntekijöiden levittäneen hiekkasäkkejä koko päivän ajan mahdollisen tulvan torjumiseksi. Edellisten myrskyjen aikana vesi nousi Yangin mukaan kaduilla puolireiteen saakka.
Lentoyhtiö Cathay Pacific saattaa perua jopa satoja lentojaan. Finavian sivujen mukaan tiistain vastaiseksi yöksi kaavailtu lento Helsinki-Vantaalta Hongkongiin peruttiin.
Ragasan tuulennopeus oli Etelä-Kiinan merellä yli 60 metriä sekunnissa.
Kouluja suljetaan Kaakkois-Kiinassa
Ainakin kymmenessä Kiinan kaupungissa koulut ja yritykset on määrätty sulkemaan ovensa Ragasan vuoksi.
Toimet vaikuttavat kymmeniin miljooniin ihmisiin Kiinan kaakkoisosan Guangdongin maakunnassa, jonne myrskyn on määrä rantautua vuorokauden sisällä.
Yli sadan miljoonan asukkaan maakunta on Kiinan teollisen tuotannon merkittävin keskus, ja sen bruttokansantuote on yli 10 prosenttia koko Kiinan bruttokansantuotteesta.
Maakunnassa sijaitsevassa Shenzhenin kaupungissa määrättiin jo aiemmin noin 400 000 ihmisen evakuointi.
Myrskyyn varautuvat alueen suurkaupungeista myös muun muassa Zhuhai, Dongguan ja Foshan.
Ragasa saapuu Kiinaan Filippiineiltä, missä se aiheutti ainakin kahden ihmisen kuoleman ja runsaasti aineellista vahinkoa.
Taiwanissa tulvi
Taiwanissa vuosikymmeniä vanhan, maanvyörymästä syntyneen järven valli murtui tiistaina Ragasan tuomien rankkasateiden vuoksi. Vesi vei mennessään sillan ja aiheutti tulvan läheisessä kaupungissa. Yli 260 ihmistä joutui pakenemaan korkeammille alueille joen vedenpinnan noustua.
Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan vesi nousi paikoin rakennusten toisen kerroksen korkeudelle asti.
Pelastuslaitoksen mukaan korkealle paenneilla ihmisillä ei ollut akuuttia vaaraa. Heitä oli neuvottu odottelemaan veden laskeutumista.
Taiwanin pelastusviranomaisten julkaisemissa videoissa näkyy tulvaveden alle jääneitä katuja, puolittain veden alla olevia autoja sekä juuriaan myöten kaatuneita puita.