Taiwanissa ainakin 15 ihmistä on kuollut ja noin parikymmentä loukkaantunut padon pettäessä hirmumyrskyn aikana, kertovat maan viranomaiset.
Jo yli 7 600 ihmistä on evakuoitu Ragasaksi nimetyn hirmumyrskyn takia.
Palolaitoksen julkistamista kuvista näkyy, kuinka tulvavedet ovat täyttäneet katuja ja nostaneet pinnalle ajoneuvoja sekä juuriltaan irronneita puita.
Trooppiset myrskyt ovat tavallisia Taiwanissa heinäkuusta lokakuuhun asti. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos kuitenkin voimistaa sään ääri-ilmiöitä.