Lähestyvä taifuuni tuomassa lisää tulvia ja maanvyörymiä Japaniin ja Etelä-Koreaan – Tyynellämerellä kehittynyt jo seuraava myrsky

Taifuuni Khaunin lisäksi Tyynellämerellä on kehkeytymässä uusi taifuuni . Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan se on lähestymässä Japanin rannikkoa osuen Izun niemimaan saarille 13. elokuuta.

Etelä-Koreassa evakuoidaan partiolaisia

Etelä-Korean media on kutsunut jamboreeta kansalliseksi häpeäksi. Sään aiheuttamien haasteiden lisäksi leirillä on mediatietojen mukaan ollut muutoinkin kehnot olosuhteet, vaikka valmistautumisaikaa on ollut vuosikausia. Järjestäjien puolesta on myönnetty, että esimerkiksi leirin hygieniassa on ollut puutteita.