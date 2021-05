Holtittomasti avaruudessa etenevä kantoraketti lähestyy maapalloa – kiinalaisraketin jätteiden todennäköisyys osua asutulle alueelle on hyvin pieni

Yhdysvaltain puolustusministeriö on arvioinut kantoraketin palaavan Maan ilmakehään Suomen aikaa ensi yönä kello kahdelta, mutta arvio elää molempiin suuntiin yhdeksän tuntia.

Oman arvionsa laskeutumisajasta on ilmoittanut myös Venäjä, jonka ennuste osuu Yhdysvaltain puolustusministeriön antamaan aikahaarukkaan. Venäjän avaruushallinto Roskosmos arvioi raketin saapuvan mahdollisesti ilmakehään Indonesian eteläpuolella Timorinmeren yllä Suomen aikaa puoli kolmen jälkeen ensi yönä.

"Pitkä marssi" etenee avaruudessa holtittomasti

Kiina on kuitenkin etukäteen toppuutellut huolia mahdollisista vahingoista sanomalla, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että kantoraketti aiheuttaa tuhoa.

On hyvin mahdollista, että kantoraketti tai ne osat, jotka eivät pala, läiskähtävät mereen, sillä maapallo on 70-prosenttisesti vettä.

– Toivomme, että se (kantoraketti) laskeutuu paikkaan, jossa se ei vahingoita ketään, Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja Mike Howard on lausunut.

Henkilövahinkojen todennäköisyys on hyvin pieni

Pariisin observatorion tähtitieteilijä Florent Delefie on arvioinut, että kantoraketin jätteiden todennäköisyys osua asutulle alueelle on todella pieni, ehkä vain yksi miljoonasta.

Astrofyysikko Jonathan McDowell Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics -tutkimusinstituutista ei pidä tilannetta erityisen huolestuttavana. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että Kiinan on muutettava toimintatapaansa.