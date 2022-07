Kiina jälleen kritiikin kohteena avaruusromun takia: Viikko sitten laukaistu raketti putosi mereen – tallentuiko palava alus videolle?

Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen asevoimien sotatoimialueen päämaja U.S Space Command julkaisi lauantaina tviitin, jossa kerrotaan Pitkä marssi 5B -mallin raketin lentäneen Intian valtameren yli.

U.S Space Command ohjasi tviitissä kysymykset raketin jäänteisiin ja siitä irronneeseen romuun liittyen Kiinaan.

Uutistoimisto Reuters kirjoitti aiemmin sunnuntaina , että NASA ei ole saanut Kiinalta tietoja raketin lentoradasta tai siitä, minne koneesta irronnutta romua on voinut tippua.

Raketin irroneet osat eivät ole todennäköisesti pudonneet asutusalueelle, arvioivat asiantuntijat BBC:n mukaan. Todennäköisempää on, että raketti tai sen osat ovat tippuneet mereen.

Videot palavasta raketista leviävät sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt vuorokauden aikana videoita oletettavasti raketista lähteneestä romusta.

Uutistoimisto CNN on julkaissut erään Twitter-käyttäjän videon, jossa silminnäkijän videolle on oletettavasti tallentunut ilmakehässä palava raketti.

NASA ärähtää Kiinan toiminnasta

Kiinan toiminta on herättänyt närkästystä. Uutissivusto CNN:n mukaan kyseessä on jo kolmas kerta, kun Kiina on saanut kritiikkiä vastaavanlaisista toimista.