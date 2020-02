Hoivakohussa ryvettyneen Esperi Caren talous romahti – siirtyy luotonantajiensa omistukseen

Esperi Care kertoo tiedotteessaan, että taustalla on Esperin heikentynyt taloudellinen tilanne. Omistusmuutos ei vaikuta Esperi Caren palveluihin, henkilöstöön tai johtoon.

– Esperi Caren johto ja henkilöstö ovat työskennelleet erittäin lujasti tilanteen vakauttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen roolina on ollut varmistaa yhtiön edellytykset jatkaa strategian toteuttamista sekä rahoituksen riittävyys. Tämä omistusjärjestely mahdollistaa näiden tavoitteiden toteutumisen. Yhtiölle on luotu vahva pohja, jonka varaan johdon sekä uuden hallituksen ja omistajien on hyvä rakentaa. Haluan kiittää yhtiön sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa mitä parhainta menestystä jatkossa, toteaa väistyvä hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen yhtiön tiedotteessa.