Hoivayhtiö Attendon suuromistaja Pertti Karjalainen myi omistustaan miljoonilla euroilla toukokuussa – pian annettiin ruma tulosvaroitus

Hoivaskandaali iski maineeseen

– On suuri pettymys, että meidän on uudelleen säädettävä ennusteitamme. Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen, Attendo-konsernin toimitusjohtaja Martin Tivéus totesi tiedotteessa.