Hoitajien ylikuormitus ja riittämättömyyden tunne vaivaavat HUS:n vuodeosastoilla Meilahdessa – "Hus ei ole kyennyt pienentämään ylikuormaa"

”Nykyisellä henkilöstömäärällä ei tulla toimeen, menemme vajaalla koko ajan. Moni kokee eettistä kuormaa, kun potilaita ei ehditä hoitamaan sillä tasolla kuin ennen ja laatu on heikentynyt. Läheltä piti -tilanteet eivät kaikki päädy johdon tietoon, koska niitä ei ehdi kirjata”.

"Kokeneet hoitajat joutuvat ottamaan todella paljon vastuuta. Perehdytysvastuu tulee heille potilaiden hoidon lisäksi eli se, miten opetetaan uuden hoitajat sen yksikön töihin ja erikoisalaan. Ja myös opiskelijoiden perehdytys on kokeneimpien hoitajien vastuulla."

– Meillä on hoitojonot kasvussa ja päivittäin perutaan leikkauksia henkilöstövajeen takia. Meillä on myös vuodeosastolla paikkoja kiinni, koska me emme saa henkilökuntaa, Hjelt sanoo.