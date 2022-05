Hoitajien epäillään hylänneen lakkonsa liittojen lompakkojen laihuuden vuoksi: "Ei kannata hassata rahoja ministerin takia"

Molempien järjestöjen työtaistelurahastojen koko ja muu omaisuus runsaan vuoden takaa ovat nyt nähtävillä, koska lähi- ja perushoitajaliitto Super on toimittanut tilinpäätöksensä toissa vuodelta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Työmarkkinariidassa hoitajia on johtanut Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Hän on taustaltaan kätilö ja osastonhoitaja, ja perinteisten keinojen lisäksi hän on edistänyt ammattikuntansa asiaa ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Torstaina Rytkönen kertoi Twitterissä, että valmistui maailman parhaaseen ammattiin 21 vuotta sitten.