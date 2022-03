Hoitajien lakko alkamassa – tällaisia palkankorotuksia ala vaatii: "Mennään ihan päätyyn asti ja vaikka päädystä läpi"

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä lakko alkaa pian

Pääluottamushenkilö Atte Tahvola kertoo MTV:lle, että Pirkanmaalla tunnelma on lakon suhteen odottava.

– Ehkä malttamatonkin. Palkkakuopassa on oltu pitkään, hoitopula näkyy eikä yhteiskunta ole tehnyt mitään. Nyt on aika saada hoitajapula ratkaistua.

Tahvolan mukaan Pirkanmaalla lakossa on oltu viimeksi 90-luvulla, joten tilanne on poikkeuksellinen.

Hän kertoo suojelutyöneuvotteluiden olevan vielä kesken, joten vielä julkisuuteen ei ole kerrottu, mikä kaikki työ keskeytyy lakon alkaessa. Yleisesti on kuitenkin tiedotettu, että lakon aikana tehdään suojelutyötä, jolla turvataan potilaiden henkeä ja estetään potilaiden vakava vammautuminen.

– Iso osa toiminnasta pyörii työntekijöiden venymisellä ja pitkällä tähtäimellä se on rasittavaa.

Hän sanoo, että hoitajapula on aiheuttanut sen, että erikoissairaanhoidosta ei voida lähettää potilaita jatkohoitoon normaalissa tahdissa. Se puolestaan johtaa erikoissairaanhoidon kuormittumiseen entisestään.

– Kierre on pakko katkaista.

Siunsotessa ollaan "valmiita menemään päätyyn asti ja päädystä läpi"

Siun soten ammattiosaston puheenjohtaja ja pääluottamushenkilö Vilja Laurila-Rontti sanoo, että heidän jäsenillään on kova tahtotila palkankorotukseen.

– Mennään ihan päätyyn asti ja vaikka päädystä läpi. Tämä on taistelu omien oikeuksien puolesta ja tämä on iso asia. Tämä hoitajapula pitää ratkaista. Hoitajilla on oikeus vaatia parempaa palkkaa ja työoloja.