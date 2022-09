Eeva Lehtimäen kommentti: Tehyn poltetun maan taktiikka tekee tehohoitopotilaista työtaistelun pelinappuloita

Ensimmäinen vuorokauden kestävä lakko on alkamassa Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastolla jo sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Kiistan ytimessä on hoitajien lakko-oikeus, mutta myös keskeinen periaate, että kriittisesti sairaat potilaan hoidetaan myös lakon aikana.

Maan hallitus on nyt myös työmarkkinaosapuoli. On päivän selvää, että hallitus on pakotettu antamaan potilasturvallisuuslain eduskunnalle, koska suojatyöstä ei ole pystytty sopimaan kunniallisesti.