Hoitajat ympäri Suomen ihmettelevät korona-ohjeita ja testiin pääsyn vaikeutta: "Maskeja, hanskoja ja desiä metsästetään joka puolelta"

Huoltovarmuuskeskuksen avaamisen myötä tarvikkeita on luvassa, mutta toistaiseksi tilanne ei ole hyvä.

– Työskentelen kotihoidossa iäkkäiden palveluissa. Kertakäyttöisiä suusuojia on vähän. Ohje on se, että samaa maskia voi käyttää useamman asiakkaan luona. Melko käsittämätöntä: hyppäämme välillä autoon ja ajamme toiselle asiakkaalle. Kuulin, että muun muassa sairaalassa oli ohje, että kaksi tuntia voisi samaa maskia käyttää, sanoo Tyrnävällä työskentelevä hoitaja.

"Ei ole päästy testiin, jos selkeää tartuntaketjua ei ole"

Useampi hoitaja kertoo siitä, kuinka hankalaa on päästä koronavirustestiin.

– Testeihin ei pääse, vaikka on oireita. Sairauslomaa kaksi viikkoa, tiivistää hoitaja Vantaalta.

– Testiin ei ole päässyt, vaikka on oireita ja annettu jopa hoitajan itse päättää se tarve, kertoo turkulainen hoitaja.

– Meillä sairaanhoitopiirissä henkilöstöä koskevat samat testausohjeet kuin muitakin eli ei testata helpommin ja se on herättänyt kyllä pahennusta, toteaa hoitaja niin ikään Varsinais-Suomesta.

"Hengityssuojaimet ja maskit ovat kortilla"

Helsinkiläishoitaja kertoo, että työterveyteen pääsy on vaikeutunut.

– On vaikeuksia päästä työterveyteen. Suojavaatetuksesta alkaa olla pulaa paikka paikoin. Hengityssuojaimet ja maskit ovat kortilla, hoitaja Helsingistä sanoo.

– Hanskoja, suojaessuja, hengityssuojaimia ja suojalaseja on hyvät varastot. Tänään olin johtajan kanssa palaverissa, keskustelimme myös korona-tilanteesta ja sain siunauksen tilata oman harkinnan mukaan tavaraa lisää niin paljon kuin on tarpeen ja on saatavilla. Hygieniavastaava ja työsuojeluvaltuutettu yhdessä johdon kanssa ovat toimineet hyvin. Tiedotus ja ajantasaiset päivitykset ovat toimineet hyvin, kertoo hyvinkääläishoitaja.