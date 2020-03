HUS:n diagnostiikkajohtaja vetoaa: HUS-alue kiinni, ravintolat ja ostoskeskukset kiinni, koulut kesään saakka kiinni – "Jos Lombardian tilanne halutaan välttää, toimenpiteitä täytyy tiukentaa"

Lehtosen mukaan jo tehdyt toimenpiteet eivät riitä, mikäli Uudellamaalla halutaan välttää Pohjois-Italian traaginen tilanne.

Ravintoloiden varalle Lehtosella on kuitenkin mielenkiintoinen ehdotus.

Pitääkö ravintolat ja ostoskeskukset sulkea?

– On aika vaikea nähdä mitään syytä, miksi epidemiatilanteessa kauppakeskusten tai ravintoloiden pitäisi olla auki. Kiinni menevät ravintolat voisivat muonittaa kotiin yli 70-vuotiaita. Kunnat voisivat hankkia tätä palvelua. Näin ravintolat saisivat töitä ja yli 70-vuotiaat pysyisivät kotona, ehdottaa Lehtonen.

Jo olemassa olevien toimenpiteiden osalta Lehtosella on selkeä näkemys.

– Rajoitusten syynä on ollut pandemia ja sen mahdollisesti aiheuttaman sairaanhoidon ylikuormitus. Se ylikuormitustilanne ajoittuu kyllä tämän valmiuslain määräajan päättymisen jälkeen. Edellytykset, joilla se määrättiin, eivät kyllä vielä pääsiäisenä ole poistuneet.

Pitäisikö koulut olla kiinni kevään?

– Todennäköisesti tähän tilanteeseen joudutaan, että joudutaan elämään ainakin kesään saakka näiden rajoitusten kanssa, Lehtonen jatkaa.

"Yhteiskunta voi ruveta tarjoamaan kansalle ilmaisia viihdepalveluita"

Miten nuoriso pidetään kotona?

– Yhteiskunta voi vaikka alkaa tarjoamaan ilmaisia viihdepalveluita, Netflixiä, Elisa Viihdettä tai jotain muuta kansalle. Ihmiset voisivat seuraavan kahden kuukauden aikana katsoa läpi kaikki sarjat, jotka ovat jääneet katsomatta.

Pitääkö HUS-alue sulkea?

– Suomessahan pääkaupunkiseutu on selkeä epidemiakeskus. Itse pitäisin varsin perusteltuna sitä, että pyrittäisiin rajoittamaan tämän epidemian leviämistä muualle Suomeen. Se antaisi mahdollisuuden, jos tilanne muodostuu jossain vaiheessa täällä pääkaupunkiseudulla pahaksi, tuoda apua ja resursseja tänne muualta maasta.

Mitä sulkeminen konkreettisesti tarkoittaisi?

– Se tarkoittaa sitä, että vain välttämätön henkilöliikenne Uudeltamaalta muualle maahan on mahdollista. Ja sitten täytyy elää rajoitusten mukaan, kunnes tilanne täällä helpottaa.

"Todennäköisesti kesä on ainakin terveydenhuoltohenkilöstöltä peruttu"

Mikä HUS:ssa tilanne on nyt?

– Sairaaloissa on aika rauhallista vielä. Normaaleja toimintoja on alettu alas. Korona-potilaita on muutamia kymmeniä. Mitään varsinaista ruuhkaa sairaaloissa käsittääkseni ei missään päin maata ole.

Millä vauhdilla epidemia tällä hetkellä etenee?

– Jos rajoitustoimenpiteet eivät tepsi, niin sairastuneiden määrä kaksinkertaistuu viikottain.

Miltä kesällä näyttää?

– Jos tämä etenemisnopeus jatkuu, niin epidemian huippu tulee todennäköisesti vasta kesäkuun puolella. Se merkitsee todennäköisesti sitä, että ainakin terveydenhuoltohenkilöstöltä kesä on peruttu.

Lehtonen: Lennot ja kokoontumiset olisi pitänyt rajoittaa aiemmin

Miten arvioisitte hallituksen toimia kriisinhoidossa tähän mennessä?

– Joissain asioissa ollaan oltu oman käsitykseni mukaan myöhässä. Toisaalta viime aikoina on kiritty. On tärkeää tietysti, että rajoitustoimenpiteet toteutetaan sellaisina, että niillä on tehokkuutta, mutta samaan aikaan pitää huolehtia siitä, että sairaanhoidon kapasiteettia lisätään, että ollaan valmiina sitten, kun epidemian huippu tulee.

Missä asioissa hallitus on ollut myöhässä?

– Itse olen sitä mieltä, että hieman tiukemmin olisi voitu puuttua ulkomailta tulevaan liikenteeseen. Meillähän jatkui esimerkiksi lennot Kiinaan aika pitkään sen jälkeen, kun muu Eurooppa oli niitä jo lopettanut.

– Ja usein epidemiatilanteessa yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on suurten joukkokokousten rajaaminen, jotka meillä toteutettiin vasta puolisentoista viikkoa sitten.

Huoltovarmuuskeskuksen avaaminen tuo helpotusta varusteongelmaan

Mitä huoltovarmuuskeskuksen avaaminen tarkoittaa?

– Joissain paikoin on esiintynyt jo epidemian alkuvaiheessa vaikeuksia saada riittäviä suojavarusteita terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön ja on äärettömän tärkeää, että lääkärit ja hoitajat eivät sairastu tähän tautiin, vaan pysyvät työkuntoisina.

– On erittäin tervetullutta, että varmuusvarastoista saadaan näitä suojavarusteita lisää ja pystytään heti alusta lähtien varmistamaan se, että henkilöstö on saanut riittävän varustuksen potilaiden hoitamiseen.

"Jos Lombardian tilanne halutaan välttää, toimenpiteitä täytyy tiukentaa"

Euroopassa on seurattu kauhulla Pohjois-Italian tilannetta. Suomessakin on ikääntynyt väestörakenne. Voiko sama tapahtua Suomessa?

– Valitettavasti kun katsoo näitä tartuntakäyriä ja toimenpiteiden vaikutuksia tähän asti, Suomen ja nimenomaan Uudenmaan tilanne ei eroa juurikaan siitä, mikä oli tilanne Lombardiassa epidemian alkuvaiheessa. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että meidän täytyy toimenpiteitä tiukentaa, jos haluamme välttää saman tilanteen.

Millä toimilla vastaavasta voidaan välttyä?