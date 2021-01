Kotimainen koronarokote saattaa tulla markkinoille jo tänä vuonna – nenäsumutteena annettava rokote estää myös tartuntoja: "Siinä on hyvä teho"

Rokotteen teho on Päivi Sillanaukeen mukaan jo osoitettu.

– Siinä on hyvä teho, ja seuraavaksi katsotaan sen turvallisuutta ja annosmäärää, Sillanaukee kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Kotimainen rokote saattaa säilyä jopa huoneenlämmössä

Oman sumuterokotteen pakkausteknologiaa kehitetään Sillanaukeen mukaan parhaillaan. Tavoitteena on se, että rokotetta olisi mahdollisimman helppo kuljettaa ja säilyttää.

– Meillä on paljon huipputiedeosaajia tässä kokonaisuudessa mukana. He ovat jopa löytäneet pienimmän mahdollisen osa-alueen, jota vastaan lähdetään vastustuskykyä rakentamaan. Rokote on siis turvallisempi kuin jos sinne laitettaisiin isompi osa virusta tai viruksen tietoa.