Hivin estolääkitys halpeni, mutta kuka sitä tarvitsee? – "Tämän lähemmäs hiv-rokotetta tuskin päästään"

Lääkettä käytetään estämään hivin tarttuminen ihmiseen, jolla ei hi-virusta vielä ole. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektiolääkäri Jussi Sutinen toteaa, että estolääkityksen teho on kiistaton.

– Suojateho on ollut tutkimuksissa yli 90 prosenttia, jos lääkettä on käytetty oikein. Euroopassa on tehty kaksi tutkimusta, joissa kummassakaan lääkkeitä ottaneet eivät saaneet yhtään hiv-tartuntaa.