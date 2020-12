Suomessa kuolee yhä ihmisiä aidsiin – hi-virus voi jäädä hoitamatta piiloon, jos sitä sairastaa perheenäiti tai vanhus

– Surullinen uutinen on se, että yksittäinen ihminen kuolee joka vuosi aidsiin, koska tauti on löytynyt niin myöhään, että komplikaatioita ei enää pystytä parantamaan, Sutinen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Syynä tilan aidsiksi etenemiseen voi olla esimerkiksi se, että vakituisessa parisuhteessa oleva henkilö ajattelee, ettei hiv tai aids koske häntä. Toisena syynä on, että terveydenhuollon ammattilaisetkaan eivät osaa epäillä hi-virusta, vaikka oireitakin olisi.

– Tiedämme, että jos musta maahanmuuttaja tulee vastaanotolle kuumeisena, käy hiv-diagnoosi hoitavan lääkärin mielessä helpommin, kuin jos se olisi suomalainen perheenäiti tai suomalainen vanhus. He jäävät huonommalle hoidolle, koska tauti löytyy heiltä usein myöhemmin, koska se ei ole tullut mieleen.

– Tartunnan saaneelle parasta, mitä voi tapahtua on, että se löytyy ajoissa. Silloin hänen henkensä voidaan pelastaa, eikä hän vahingossakaan tartuta muita, kun hänet saadaan hoidon piiriin.

"Ensin saatoimme potilaita kuolemaan, nyt kuntosalille"

Sutinen on nähnyt uransa aikana huiman lääketieteellisen kehityksen.

– Me lääkärit olemme saattaneet potilaita kuolemaan ja nyt saatamme heitä kuntosalille. He ottavat tabletin päivässä, saavat lapsia ja elävät yhtä pitkään kuin hiv-negatiiviset – se on hienoa.