Huumeidenkäyttäjien hiv-tartunnat rajussa kasvussa pääkaupunkiseudulla – "On riski, että se leviää"

Huumeidenkäyttäjien hiv-tartunnat ovat selkeässä kasvussa pääkaupunkiseudulla. Viimeisen viiden vuoden aikana uusia pistoshuumeiden käytöstä saatuja hiv-tartuntoja on todettu 22, kun sitä edeltävän viiden vuoden aikana tartuntoja todettiin 2 kappaletta.

– Huomioitavaa tässä on, että nämä ovat nimenomaan Suomessa saatuja tartuntoja, eli jos tätä ei saada hallintaan, niin siinä on riski, että se leviää, toteaa infektiolääkäri Jussi Sutinen MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Vaikka näitä tapauksia on nyt onneksi todettu vain 22, niin jos heitä ei olisi todettu tässä viiden vuoden aikana, olisivat he tietämättöminä omista hiv-tartunnoistaan ehtineet tartuttaa jo ties kuinka monta muuta lisää. Tämä voi lähteä leviämään aika pienestä jyväsestä, Sutinen selittää.

"Se vaatii rahaa, mutta se on sen rahan väärti"

Pistoshuumeita käyttävien keskuudessa hiv-tartuntoja yleisempiä ovat C-hepatiittitartunnat. Sutisen mukaan C-hepatiitin leviäminen antaa kuitenkin osviittaa siitä, miten suuri riski myös hiv-tartuntojen leviämiseen on.

– C-hepatiitti on maksatulehduksen aiheuttaja. Virus, joka leviää ihan samalla tavalla kuin hiv. Aina kun C-hepatiitti tarttuu, niin myös hiv voi tarttua. Näitä on yli tuhat joka vuosi Suomessa, niin siellä on valtava kasvupohja tälle.