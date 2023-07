Hiusstylistin vinkit hyvinvoiviin hiuksiin – "Et usko, kuinka paljon paremmalta se näyttää"

Suurimmalle osalle tukanhoidossa on tärkeintä hiusten terveys – silloin ne lähtökohtaisesti myös näyttävät parhaimmiltaan.

Päänahan hoito

– Päänahan hoitaminen on loistava tapa varmistaa, että hiustesi yleinen kunto paranee. Kun karvatupit ovat tukossa, uusi hius ei pääse kasvamaan läpi, Van Ness selittää.

Suojaa hiuksia

– Moni asiakas on pyytänyt, ettei heille laiteta mitään tuotetta, koska he haluavat, että heidän föönauksensa säilyy pidempään. Todellisuudessa se, ettei hiuksiin laita mitään tuotetta ja sitten lämpökäsittelee ne, on nopein tapa estää föönäyksen säilyminen pidempään, Van Ness selittää.