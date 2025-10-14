Jon Dahl Tomasson on saanut potkut Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan tehtävästä, Aftonbladet kertoo.

Ruotsin jalkapallomaajoukkueen MM-karsinnat ovat sujuneet karmaisevasti, ja tilillä on neljän ottelun jälkeen vain yksi piste. Ruotsi on neljän kierroksen jälkeen karsintalohkossaan viimeisenä.

Toinen tappio Kosovoa vastaan eilen oli Aftonbladetin mukaan viimeinen pisara, ja päävalmentaja Jon Dahl Tomasson, 49, joutuu jättämään tehtävänsä tänään tiistaina tehdyllä päätöksellä.

Tanskalainen oli aloittanut Ruotsin peräsimessä vasta maaliskuussa 2024. Hänen kokonaissaldonsa maajoukkueessa oli yhdeksän voittoa, kaksi tasapeliä ja seitsemän tappiota.

Potkuratkaisu on Ruotsissa historiallinen: jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaa ei ole aiemmin koskaan erotettu kesken sopimuskauden.