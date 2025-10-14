Ruotsin karsintaottelut ovat sujuneet surkeasti. Monet ovat vaatineet päävalmentaja Tomassonin eroa.

Kosovo on ottanut Ruotsista voiton jalkapallon miesten MM-karsinnoissa lukemin 1–0. Kosovon voittomaalin teki Fisnik Asllani 32. peliminuutilla.

Kosovo on seitsemällä pisteellään kiinni MM-jatkokarsintapaikassa. Ruotsi puolestaan kyntää neljän ottelun jälkeen B-lohkon häntäpäässä yhdellä pisteellä. Lohkoa johtaa Sveitsi kymmenellä pisteellä.

Ruotsin tanskalainen päävalmentaja Jon Dahl Tomasson kuvaili tulosta kamalaksi ja kertoi olevansa erittäin pettynyt.

– Ei sitä ole tyytyväinen, kun näkee tällaisen esityksen. Meillä oli paljon maalipaikkoja, mutta olemme täysin unohtaneet, miten maaleja tehdään, Tomasson sanoi Viaplaylle uutistoimisto TT:n mukaan.

Ruotsin karsinnat ovat sujuneet surkeasti. Joukkue lähti kentältä nyt jo kolmatta kertaa peräjälkeen ilman maalin maalia. Sinikeltaiset hävisivät Kosovolle myös vieraissa syyskuun alussa.

Monet ovat vaatineet päävalmentaja Tomassonin eroa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Göteborgissa osa yleisöstä buuasi, kun Tomassonin nimi kuulutettiin.

Ruotsin tähtihyökkääjä Alexander Isak kuvaili Kosovo-tappiota noloksi.

– Tapa, jolla pelaamme, ei toimi. Pelaamme liian huonosti myös yksilötasolla, Isak sanoi.

– On surullista, että olemme tässä tilanteessa.

Islanti pakotti Ranskan tasapeliin

Ranska oli vuorostaan hätää kärsimässä Islannin käsittelyssä. Kotiyleisönsä edessä pelannut Islanti johti ensimmäisen puolikkaan jälkeen ottelua 1–0 Victor Palssonin saatua pallon verkon perälle 39. minuutilla.

Jälkimmäisellä puoliskolla Ranskan onnistui kuitenkin saada palloa maaliin, ja lopputuloksena oli 2–2-tasapeli. Ranskan maaleista vastasivat Christopher Nkunku ja Jean-Philippe Mateta, joka oli ensimmäistä kertaa Ranskan aloituskokoonpanossa. Islannin tasoituksen teki Kristian Hlynsson.

Islannin onnistui joka tapauksessa tarjoilla Ranskalle karsintojen ensimmäinen pettymys. Ranska oli voittanut kaikki kolme edeltävää otteluaan.

– Olemme vähän turhautuneita. Halusimme voittoa ja etsimme kolmatta maalia lopussa. Olisimme voineet suoriutua paremmin kokonaisuudessaan, Mateta kertoi ranskalaiskanava TF1:lle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ranskalta uupui maanantaina avainasemassa olevia pelaajia. Sivussa oli muun muassa Kylian Mbappe, joka oli loukkaantunut perjantaina kotiottelussa Azerbaidzhania vastaan.

Ranska johtaa D-lohkoa kymmenellä pisteellä. Toisena on seitsemän pisteen Ukraina ja kolmantena neljä pistettä kerryttänyt Islanti.