Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Jon Dahl Tomasson on joutunut kovan kritiikin keskelle.

Tanskalaislegenda hyppäsi Ruotsin päävalmentajaksi helmikuussa 2024. Hänestä tuli tuolloin Ruotsin maajoukkuehistorian ensimmäinen ulkomaalainen päävalmentaja.

Reilut puolitoista vuotta nimityksensä jälkeen Tomasson on ajautunut Ruotsissa hankalaan tilanteeseen. Ruotsi on esiintynyt käynnissä olevissa MM-karsinnoissa surkeasti ja kerännyt tähän mennessä vain yhden pisteen, mikä oikeuttaa karsintalohkon jumbosijaan

Karmivat otteet saivat jatkoa maanantaina, kun Ruotsi hävisi Kosovolle kotikentällään maalein 0–1.

Tappio oli ruotsalaisille liikaa ja nyt Tomassonille vaaditaan raivoisasti potkuja. Tanskalaisluotsi ei itse aio väistyä pestistään vaikeasta jaksosta huolimatta.

– Minulla on sopimus ja MM-karsinnat ovat kesken. Kannattajilla on oikeus olla kriittisiä. Tämä on usein mustavalkoista, mutta minä en aio erota, Tomasson paaluttaa Expressenille.

– MM-karsinnat ovat alkaneet kamalasti. Emme ole tarpeeksi hyviä, mutta pystymme kääntämään kurssin, Tomasson vakuuttaa.

Tomasson huomauttaa, että tällä hetkellä koko joukkue suoriutuu huonosti. Ei vain päävalmentaja.

– Tällä hetkellä kukaan ei ole tarpeeksi hyvä, koska emme voita pelejä. Meidän on oltava tuloksellisestikin parempia, eikä pelkästään minun. Tällä hetkellä kukaan ei tee töitään hyvin.

Aftonbladetin tietojen mukaan useat Ruotsin jalkapalloliitossa työskentelevät ihmiset haluavat antaa Tomassonille potkut. Lehden mukaan monet asiat viittaava tällä hetkellä siihen, että Tomasson saisi potkut muutaman päivän sisällä.

Se olisi ensimmäinen kerta, kun Ruotsin päävalmentaja saa potkut kesken sopimuskautensa.

Ruotsin jalkapalloliiton puheenjohtaja Kim Kallström haluaa tutkia rauhassa syitä Ruotsin surkealle vireelle. Kallström vakuuttaa, ettei Ruotsin jalkapalloliitto ole kartoittanut mahdollista korvaajaa Tomassonille.

– Emme ole olleet yhteydessä yhteenkään valmentajaan tai puhuneet kenenkään valmentajan edustajille, Kallström sanoo Expressenille.