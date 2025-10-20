Ruotsin jalkapalloliitto vahvisti maanantaina Graham Potterin pestaamisen miesten maajoukkueen päävalmentajaksi.
Ruotsi on entuudestaan tuttu maa englantilaiselle Potterille, joka luotsasi pikkuseura Östersundin sensaatiomaisesti eurokentille saakka vuosien 2011–18 pestinsä aikana.
Potter, 50, on toiminut Britanniassa esimerkiksi Swansean, Brightonin, Chelsean ja West Hamin päävalmentajana.
Ruotsi antoi potkut edelliselle päävalmentajalle Jon Dahl Tomassonille viime viikolla, koska maan MM-karsinnat ovat menneet pieleen.
Ruotsi on kärsinyt karsinnoissa kolme peräkkäistä tappiota ja on jäämässä ensi vuoden MM-kilpailujen ulkopuolelle.
Potterin sopimus kattaa aluksi marraskuussa pelattavat MM-karsintaottelut ja maaliskuun mahdolliset jatkokarsinnat. Jos Ruotsi venyy MM-kilpailuihin, Potterin sopimus pidentyy.