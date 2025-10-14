Ruotsin jalkapalloliitto järjestää kriisikokouksen, kertoo Expressen.

Lehden mukaan kokouksessa käsitellään miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan Jon Dahl Tomassonin asemaa. Kriisitapaaminen pidetään etäyhteydellä vielä tänään tiistaina.

Expressenin mukaan Tomassonin seuraajiakin on jo kartoitettu.

Ruotsi on täydessä kriisissä MM-karsintalohkossaan. Joukkue on neljän ottelun jälkeen kerännyt yhden tasapelipisteen Slovenialta ja hävinnyt Sveitsille ja kahdesti Kosovolle, viimeksi eilen lukemin 0–1.

Päävalmentaja Tomasson kommentoi aiemmin ruotsalaismediassa, ettei aio erota tehtävästään, vaikka paine on kova.