Jääkiekon SM-liigan kurinpito on langettanut Tapparan Oiva Keskiselle yhden ottelun pelikiellon eilisen Jukurit-ottelun tapahtumista.
Keskinen löi maalinedustan kamppailutilanteessa Jukurien Severi Immosta poikittaisella mailalla päähän. Keskisen katsotaan syyllistyneen vastustajan piittaamattomaan vaarantamiseen.
Pelikiellon vuoksi Keskinen on sivussa Tapparan kokoonpanosta keskiviikkona, kun joukkue kohtaa Jukurit uudestaan, tällä kertaa kotikaukalossaan.
Kolmatta kauttaan Tapparan liigamiehistössä pelaava Keskinen, 21, on tehnyt kauden 14 ottelussa tehot 4+3.