NHL-vahti Mikko Koskinen loistavassa iskussa ja sai valmentajaltaan kehut – Patrick Kane hurjasteli 3+1

Mikko Koskinen on saanut runsaasti vastuuta alkukaudesta Edmonton Oilersin maalin suulla, eikä ole pettänyt. Espoolainen torjui jälleen voiton, kun Edmonton kaatoi Seattlen 5–2.

Koskinen on torjunut tällä kaudella kuudessa ottelussa, kun joukkueen toinen maalivahti Mike Smith on ollut loukkaantuneena. Niistä otteluista vain yksi on päättynyt Oilersin tappioon.