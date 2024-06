Kesä ajaa pienituloiset ahtaalle, auttajat eivät pysty auttamaan kaikkia – yksinhuoltaja Irina: "Lapset eivät kysele jätskirahoja"

– Kesälomat vaikuttavat ihan hirveästi, kun on kolme kouluikäistä kotona koko ajan syömässä ja ruoka on hirveästi kallistunut.

– Toimeentulotuen määrä on sama, vaikka on lasten loma-aika. Se näkyy esimerkiksi niin, että kun toiset perheet käyvät huvipuistoissa ja muissa, niin me emme niissä käy.