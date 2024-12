Hiihtäjän kasvot jäätyvät: Vakava viesti dopingmiehestä

Itävaltalaishiihtäjä Mika Vermeulen ei halua, että häntä yhdistetään millään lailla Max Haukeen, neula kädessä vuonna 2019 narahtaneeseen dopingmieheen.

Mika Vermeulenia haastatellut norjalaislehti Dagbladet kuvailee, että miehen kasvot jäätyvät, kun hän kertoo viestinsä.

– Pitäkää huolta, ettei teillä ole kuvaa minusta Max Hauken lähellä.

Hauke jäi Seefeldin MM-kisoissa 2019 kiinni kesken veritankkauksen. Itävaltalaishiihtäjästä levisi kohahduttava video, jossa hän oli itse teossa, neula käsivarressaan. Jättimäisessä dopingskandaalissa veridopingista kärähtivät ja pidätettiin Hauken lisäksi hänen itävaltalaismaanmiehensä Dominik Baldauf, Kazakstanin Aleksei Poltoranin ja Viron Andreas Veerpalu sekä Karel Tammjärv. Kaikki saivat neljän vuoden kilpailukiellon.

Vermeulen kilpaili tuolloin kotimaassaan ensimmäisissä aikuisten MM-kisoissaan. Hän oli raivoissaan dopingskandaalin jäljiltä.

– Mitä helvettiä he tekivät? He eivät olleet hyviä, ja he riskeerasivat terveytensä? Suurin asia, minkä he menettivät, on, etteivät he ole tervetulleita maailmaan, jota he rakastivat. Kaikki, jotka olivat tuolloin hänen mukanaan, vihaavat häntä nyt, Vermeulen sanoo.

Itävaltalaisen hiihdon maine kärsi. Vermeulen halusi itse ensialkuun lyödä Haukea.

Nykyään hän kuitenkin jo nauraa kuvalle miehestä neulan kanssa.

– Minun täytyy vain jatkaa elämääni. Heille annettiin rangaistus, olkoonkin että se oli liian pieni. He voivat jatkaa elämäänsä, mutta heidän on pysyttävä poissa Itävallan maastohiihdosta.

Max Hauke narahti veridopingista vuonna 2019.

Vermeulen on yltänyt maastohiihdon maailmancupissa kertaalleen palkintokorokkeelle. Hän hiihti kolmanneksi helmikuussa Canmoressa 15 kilometrin vapaan kilpailussa.

Vermeulenin vanhemmat antoivat vuonna 1999 syntyneelle pojalleen etunimen hiihtomenestystä niittäneen suomalaislegenda Mika Myllylän mukaan. Vuonna 2011 menehtyneen Myllylän alamäki käynnistyi Lahden MM-kisojen dopingskandaalista 2001.